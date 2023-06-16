РФС заключил соглашение о создании футбольного центра в Дагестане

— Развитие футбола на всей территории страны является приоритетом для Российского футбольного союза. Важной частью этой работы является создание инфраструктурных условий, которые позволят сделать подготовку футболистов более качественной и эффективной. Рады, что руководство Дагестана уделяет большое внимание этому вопросу и намерено вывести футбольную инфраструктуру региона на новый уровень. РФС, со своей стороны, окажет этой инициативе максимальную поддержку, — заявил Дюков.