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РФС и Дагестан заключили соглашение о создании футбольного центра

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и глава Республики Дагестан Сергей Меликов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о создании в регионе футбольного центра, сообщает пресс служба РФС.

РФС заключил соглашение о создании футбольного центра в Дагестане
© Матч ТВ

В рамках проекта планируется построить комплекс футбольных полей, центр подготовки юных футболистов с возможностью круглогодичного использования, расположенный на берегу Каспийского моря, а также медико восстановительный комплекс.

— Развитие футбола на всей территории страны является приоритетом для Российского футбольного союза. Важной частью этой работы является создание инфраструктурных условий, которые позволят сделать подготовку футболистов более качественной и эффективной. Рады, что руководство Дагестана уделяет большое внимание этому вопросу и намерено вывести футбольную инфраструктуру региона на новый уровень. РФС, со своей стороны, окажет этой инициативе максимальную поддержку, — заявил Дюков.

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