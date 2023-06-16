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Митрофанов заявил, что в ФИФА боялись реакции мирового сообщества на матч в России

Международная федерация футбола (ФИФА) боялась негативной реакции на проведение международного товарищеского матча в России. Об этом журналистам в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Митрофанов заявил, что в ФИФА боялись реакции мирового сообщества на матч в России
© РИА Новости

"Футбол, как и все виды спорта, серьезно пострадал после введения ограничений, однако он отличается от других видов спорта в своем регулировании, все права принадлежат ФИФА, по этим правилам живут все страны. Если мы хотим проводить у себя турниры, то это становится невозможно, потому что даже не могут выступать команды дружественных стран. Мы провели уже несколько матчей, матч с Ираком провели в России, что является уникальным. Даже ФИФА боялась, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России", - сказал Митрофанов.

26 марта сборная России в Санкт-Петербурге провела встречу с командой Ирака (2:0). Это был первый домашний матч российской национальной команды с 11 ноября 2021 года, когда на "Газпром-Арене" она победила сборную Кипра в отборочном турнире чемпионата мира в Катаре (6:0). В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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