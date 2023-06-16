Источник: «Балтике» предлагали услуги Балажа Джуджака

Согласно сведениям источника, сам игрок был не против вернуться в Россию. Джуджак согласен на зарплату € 15 тыс в месяц. Однако «Балтика», после паузы на размышления, отказалась от идеи подписания венгерского полузащитника. Калининградский клуб ищет на трансферном рынке футболиста с лидерскими качествами, который мог бы заменить завершившего карьеру Младена Кашчелана.