«Манчестер Сити» покупает Ковачича за 34 млн фунтов

По информации ESPN, клубы достигли принципиального соглашения о трансфере хорвата за сумму около 34 млн фунтов. Сейчас стороны обсуждают структуру платежей, а также размер первого транша.

Ожидается, что все вопросы по трансферу будут решены в течение двух недель, после того, как 29-летний полузащитник вернется из расположения сборной Хорватии. Условия его контракта согласованы.