«Манчестер Сити» покупает Ковачича за 34 млн фунтов

«Ман Сити» покупает Ковачича за 34 млн фунтов. Трансфер из «Челси» закроют в течение двух недель (ESPN)
Хавбек «Челси» Матео Ковачич переходит в «Манчестер Сити».
По информации ESPN, клубы достигли принципиального соглашения о трансфере хорвата за сумму около 34 млн фунтов. Сейчас стороны обсуждают структуру платежей, а также размер первого транша.
Ожидается, что все вопросы по трансферу будут решены в течение двух недель, после того, как 29-летний полузащитник вернется из расположения сборной Хорватии. Условия его контракта согласованы.
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«Ман Сити» покупает Ковачича за 34 млн фунтов. Трансфер из «Челси» закроют в течение двух недель (ESPN)
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