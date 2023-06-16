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«Ман Сити» покупает Ковачича за 34 млн фунтов. Трансфер из «Челси» закроют в течение двух недель (ESPN)

Хавбек «Челси» Матео Ковачич переходит в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» покупает Ковачича за 34 млн фунтов
© globallookpress.com

По информации ESPN, клубы достигли принципиального соглашения о трансфере хорвата за сумму около 34 млн фунтов. Сейчас стороны обсуждают структуру платежей, а также размер первого транша.

Ожидается, что все вопросы по трансферу будут решены в течение двух недель, после того, как 29-летний полузащитник вернется из расположения сборной Хорватии. Условия его контракта согласованы.

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