$83.96-0.3690.97-0.10

В «Торино» назвали гол Миранчука лучшим в сезоне

В «Торино» назвали гол российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим в сезоне-2022/2023. Об этом сообщается в Twitter итальянского клуба.

В «Торино» назвали гол Миранчука лучшим в сезоне
© Lenta.ru

Лучшим признали мяч, забитый россиянином в ворота «Вероны» в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:1). Гол Миранчука на 64-й минуте спас команду от поражения.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место. 27-летний российский футболист провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа 2022 года. Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители