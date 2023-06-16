В «Торино» назвали гол Миранчука лучшим в сезоне

В «Торино» назвали гол российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим в сезоне-2022/2023. Об этом сообщается в Twitter итальянского клуба.

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Лучшим признали мяч, забитый россиянином в ворота «Вероны» в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:1). Гол Миранчука на 64-й минуте спас команду от поражения.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место. 27-летний российский футболист провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.