Игроков «Спартака» удаляли чаще всех в РПЛ

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала отчёт по прошедшему сезону 2022/2023, в котором выделила самые дисциплинированные и самые фолящие команды чемпионата.

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Самой дисциплинированной командой стал «Зенит», игроки которого нарушили правила лишь 235 раз за сезон. Самым фолящим клубом стал «Краснодар», футболисты которого 445 раз были наказаны арбитрами.

РПЛ

Больше всех жёлтых карточек получили игроки «Урала» — арбитры показывали «горчичники» уральцам 90 раз за сезон. Футболисты «Зенита» получали предупреждения всего 33 раза.