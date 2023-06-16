Сербский игрок ЦСКА высказался о возможности получения российского гражданства

«Получить российский паспорт? Ну не знаю, я проживаю отличную жизнь в России. Пока мне не предлагали ваше гражданство, но сейчас у меня и без него нет никаких проблем с проживанием.



Пока не могу дать точный ответ. Посмотрим, что случится в будущем», — приводит слова Зделара Sport24.