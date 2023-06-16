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Канчельскис: на следующей неделе будет решаться моё тренерское будущее

Российский специалист Андрей Канчельскис сообщил, что в ближайшее время начнёт работу в новом клубе.

Канчельскис: на следующей неделе будет решаться мое тренерское будущее
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«На следующей неделе будет решаться моё тренерское будущее. Если всё будет хорошо, то возглавлю команду из азиатской части постсоветского пространства. Приятно, что имеются предложения. Очень хочу начать работу, но любой исход для меня будет нормальным», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Андрей Канчельскис с 1991 по 1995 год выступал за «Манчестер Юнайтед». Позже он успел поиграть в составах «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона», «Фиорентины», а также «Рейнджерс».

Последним тренерским местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор», где он трудился с 2018 по 2020 год. Ранее Канчельскис работал в латвийской «Юрмале», а также на родине в «Уфе», «Торпедо-ЗИЛ», «Солярисе» и нижегородской «Волге».

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