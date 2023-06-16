Канчельскис: на следующей неделе будет решаться мое тренерское будущее

«На следующей неделе будет решаться моё тренерское будущее. Если всё будет хорошо, то возглавлю команду из азиатской части постсоветского пространства. Приятно, что имеются предложения. Очень хочу начать работу, но любой исход для меня будет нормальным», — цитирует Канчельскиса Sport24.