Тренер Бушманов назвал главную причину успехов футбольной сборной Испании
Знаменитый российский футболист и тренер Евгений Бушманов считает, что сборная Испании остается в числе ведущих национальных команд мира, несмотря на отсутствие суперзвездного поколения игроков, как во времена «золотой» команды с Хави и Иньестой в составе.
«За счет своего стиля. Не всегда он приносит им успех. И последний чемпионат мира показал, что не получилось добиться результата, на который рассчитывали. Но сейчас в Лиге наций испанцы выступают успешно. Команда находится там, где находится, за счет своего стиля», — рассказал Бушманов «Газете.Ru».
Сборная Испании обыграла команду Италии со счетом 2:1, забив победный гол в конце основного времени, и теперь в финале Лиги наций УЕФА сразится с хорватами. Подопечные Златко Далича днем ранее были сильнее хозяев финала четырех, сборной Нидерландов. Победа была добыта в дополнительное время – 4:2.