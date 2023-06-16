Тренер Бушманов назвал главную причину успехов футбольной сборной Испании

«За счет своего стиля. Не всегда он приносит им успех. И последний чемпионат мира показал, что не получилось добиться результата, на который рассчитывали. Но сейчас в Лиге наций испанцы выступают успешно. Команда находится там, где находится, за счет своего стиля», — рассказал Бушманов «Газете.Ru».