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Благой Георгиев: для футбола России доминирование «Зенита» — это плохо

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев высказался о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сине-бело-голубые стали чемпионами страны пять раз подряд.

Благой Георгиев: для футбола России доминирование «Зенита» — это плохо
© Чемпионат.com

«Сейчас у «Зенита» самая хорошая команда в России. С точки зрения организации клуба, с точки зрения подбора футболистов. И, конечно, финансирования. Так что это нормально, я не удивлён. Но, вспоминая мой период в России, тогда «Зенит» точно не был той командой, которую нельзя обыграть. Порой играли на равных, иногда были даже лучше. Так что для меня «Зенит» не является непобедимым соперником.

Думаю, доминирование для российского футбола – плохо. Считаю, что прогресс идёт только при конкуренции. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА должны прибавлять. Но если «Зенит» конкретно сейчас лучше, с этим ничего не сделать. Однако любое доминирование рано или поздно заканчивается. В Болгарии такая же ситуация – «Лудогорец» уже столько раз чемпион. Для футбола это плохо. Но если сейчас такая ситуация, то ничего с этим не поделать», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

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