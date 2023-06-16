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Самедов: «Об игре за сборную России у меня самые лучшие воспоминания»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал «Матч ТВ», что у него остались лучшие воспоминания об игре за национальную команду, а поколение футболистов, ставших бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года, добилось отличного результата.

Экс-полузащитник Самедов: «Об игре за сборную России у меня самые лучшие воспоминания»
© РИА Новости

Встреча «Зенита» и сборной России (1:1), которая была приурочена к 15 летию победы «сине бело голубых» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро 2008, состоялась в четверг в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023).

— Об игре за сборную России у меня самые лучшие воспоминания. Здорово, что мы собрались в Петербурге, сыграли и получили удовольствие. Как и всегда. Я не играл за сборную в 2008 году, но воспоминания о чемпионате Европы хорошие, то поколение добилось отличного результата.

— Дальше с кем будете играть?

— Честно, не знаю. Слышал, что хотели создать какой то чемпионат для ветеранов. Впереди же у «Спартака» должен быть матч с «Крыльями Советов», который не состоялся в июне, — сказал Самедов «Матч ТВ».

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