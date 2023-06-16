Экс-полузащитник Самедов: «Об игре за сборную России у меня самые лучшие воспоминания»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал «Матч ТВ», что у него остались лучшие воспоминания об игре за национальную команду, а поколение футболистов, ставших бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года, добилось отличного результата.

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Встреча «Зенита» и сборной России (1:1), которая была приурочена к 15 летию победы «сине бело голубых» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро 2008, состоялась в четверг в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023).

— Об игре за сборную России у меня самые лучшие воспоминания. Здорово, что мы собрались в Петербурге, сыграли и получили удовольствие. Как и всегда. Я не играл за сборную в 2008 году, но воспоминания о чемпионате Европы хорошие, то поколение добилось отличного результата.

— Дальше с кем будете играть?