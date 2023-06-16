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Полиция в КНР запретила на год вход на стадионы болельщику, обнявшему Месси во время матча

Полиция пекинского района Чаоян запретила посещать стадионы китайскому болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между футбольными сборными Аргентины и Австралии и обнял Лионеля Месси. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в аккаунте полицейского управления в социальной сети "Вичат".

Полиция в КНР запретила на год вход на стадионы болельщику, обнявшему Месси во время матча
© globallookpress.com

"Управление общественной безопасности Чаояна задержало 18-летнего юношу по фамилии Ди в соответствии с законом, - говорится в сообщении. - В течение 12 месяцев ему запрещен вход на стадионы".

15 июня на пекинском "Стадионе трудящихся" (Гунти) сборная Аргентины обыграла команду Австралии в товарищеском матче со счетом 2:0. Во время встречи молодой человек спрыгнул с трибуны высотой порядка 4 м и выбежал на поле, чтобы обнять Месси. После объятий с футболистом он еще около 30 секунд бегал от охранников стадиона, лавируя между игроками, в итоге сам решил сдаться.

Игра между сборными Аргентины и Австралии вызвала большой интерес у китайских фанатов Месси. За несколько дней до матча на улицах китайской столицы повсеместно мелькали бело-голубые полосатые футболки с десятым номером на спине. Несмотря на почти 40-гадусную жару в городе, перед входом магазинов спортивной одежды выстраивались многометровые очереди из желающих купить футболку Месси.

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