Полиция в КНР запретила на год вход на стадионы болельщику, обнявшему Месси во время матча

Полиция пекинского района Чаоян запретила посещать стадионы китайскому болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между футбольными сборными Аргентины и Австралии и обнял Лионеля Месси. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в аккаунте полицейского управления в социальной сети "Вичат".

"Управление общественной безопасности Чаояна задержало 18-летнего юношу по фамилии Ди в соответствии с законом, - говорится в сообщении. - В течение 12 месяцев ему запрещен вход на стадионы".

15 июня на пекинском "Стадионе трудящихся" (Гунти) сборная Аргентины обыграла команду Австралии в товарищеском матче со счетом 2:0. Во время встречи молодой человек спрыгнул с трибуны высотой порядка 4 м и выбежал на поле, чтобы обнять Месси. После объятий с футболистом он еще около 30 секунд бегал от охранников стадиона, лавируя между игроками, в итоге сам решил сдаться.