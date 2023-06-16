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Футболист «Спартака» Денисов назвал момент прошедшего сезона, за который ему стыдно

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов в интервью «Матч ТВ» назвал свою игру в матче девятого тура МИР РПЛ против «Ростова» моментом, за который ему стыдно.

Футболист «Спартака» Денисов назвал момент прошедшего сезона, за который ему стыдно
© Матч ТВ

Встреча, прошедшая в Ростове на Дону в сентябре прошлого года, завершилась поражением «красно белых» со счетом 2:4. 20 летний футболист вышел в стартовом составе «Спартака» и был заменен на 52 й минуте.

— Момент, за который стыдно в прошедшем сезоне?

— Вспоминаю свои эмоции в матче с «Ростовом», где мы проиграли со счетом 2:4. Я сыграл тогда ужасный матч, был не в своей тарелке. Применительно к этому вопросу вспомнил этот матч, — сказал Денисов «Матч ТВ».

Денисов в сезоне 2022/23 провел 41 матч во всех турнирах, забил один мяч.

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