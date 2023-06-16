Палата по разрешению споров РФС полностью отказала Луневу в его споре с «Зенитом»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза отказала в полном объеме в требованиях российского вратаря Андрея Лунева в отношении его бывшего клуба «Зенита». Документ с решением палаты опубликовал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

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В июне 2022 года представитель Лунева Антон Смирнов сообщал, что голкипер подал заявление в палату по разрешению споров в отношении имеющихся перед ним у «Зенита» задолженностей по заработной плате, незаконному удержанию денежных средств из премии за чемпионство в сезоне-2020/2021 и премиальных за игры с московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

Источник сообщает, что в соответствии с решением палаты, Луневу теперь предстоит заплатить РФС до 50 тысяч рублей за время, потраченное на разбирательства. Сделать он это должен в течении месяца.