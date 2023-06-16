Защитник «Химок» Антич перейдет в сербский клуб «Партизан»

Защитник футбольного клуба «Химки» Никола Антич покинет команду и подпишет контракт с сербским «Партизаном». Об этом рассказал сам 29-летний футболист.

© Betassist

«Химки» договорились с сербским «Партизаном», я перейду туда в ближайшее время. От России у меня останутся только хорошие впечатления», – приводит слова Антича «РИА Новости Спорт».

Антич стал игроком «Химок» зимой 2023 года. В составе российской команды он провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Антич выступал за молодёжную команду «Партизана», а также сербские «Црвену Звезду», «Рад» и «Войводину». На счету футболиста есть выступления за сборные Сербии разных возрастных категорий.