Нападающий «Пари НН» Ларсен перешел в нидерландский НЕК

Норвежский форвард нижегородского «Пари НН» Ларс Олден Ларсен перешёл в нидерландский НЕК, сообщает пресс-служба клуба из города Неймеген.

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Отмечается, что соглашение между сторонами рассчитано на четыре года. По информации портала Transfermarkt, НЕК заплатил за 24-летнего нападающего € 350 тысяч.

Ларсен перешёл в «Пари НН» из норвежского «Мьёндалена» зимой 2022 года. В марте 2022 года он воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА) – приостановил контракт с нижегородской командой и перешёл в шведский «Хеккен».