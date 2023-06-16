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Форвард «Пари НН» Ларсен перешёл в нидерландский НЕК

Норвежский форвард нижегородского «Пари НН» Ларс Олден Ларсен перешёл в нидерландский НЕК, сообщает пресс-служба клуба из города Неймеген.

Нападающий «Пари НН» Ларсен перешел в нидерландский НЕК
© Betassist

Отмечается, что соглашение между сторонами рассчитано на четыре года. По информации портала Transfermarkt, НЕК заплатил за 24-летнего нападающего € 350 тысяч.

Ларсен перешёл в «Пари НН» из норвежского «Мьёндалена» зимой 2022 года. В марте 2022 года он воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА) – приостановил контракт с нижегородской командой и перешёл в шведский «Хеккен».

В составе «Пари НН» Ларсен провёл четыре матча и не отметился результативными действиями. За «Хеккен» он сыграл 36 матчей, забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.

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