Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан ответил на вопрос, скучает ли он по футболу и планирует ли вернуться к тренерской работе в ближайшее время.

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«Футбол? Я скучаю по нему, но физически… Что касается тренерской работы. Время придёт… Я не знаю когда, но точно придёт», – цитирует Зидана RMC.

Несколько дней назад Зидан снова говорил о должности тренера сборной Франции, которую он мечтает однажды занять, но которая до ЧМ-2026 по контракту остаётся за Дидье Дешамом.