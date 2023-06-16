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Обнявшему Месси на поле болельщику вынесли приговор

Китайская полиция на год запретила посещать стадионы болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными Австралии и Аргентины, чтобы обнять капитана южноамериканской команды Лионеля Месси. Об этом сообщает Франс Пресс.

Обнявшему Месси на поле болельщику определили наказание
© Газета.Ru

«Бюро общественной безопасности района Чаоян уже наложило административное задержание в соответствии с законом. Нарушитель также выразил раскаяние в своих действиях и принял наказание от органов общественной безопасности», — сказано в заявлении полиции.

15 июня китайский болельщик выбежал на поле и обнял Лионеля Месси, а когда за ним погнались стюарды, побежал в направлении голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, с которыми они поприветствовали друг друга хлопком ладоней.

Работники стадиона на протяжении нескольких минут не могли догнать болельщика и удалить его с поля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Аргентины. В составе победителей отличились Лионель Месси и Герман Песселья.

Месси забил самый быстрый мяч в своей карьере, отличившись в прошедшей игре уже на 80-й секунде.

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