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Зидан уверен, что в будущем вернется к тренерской работе

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что скучает по футболу, и сообщил, что придет время, когда он вернется в игру. Зидан остается без клуба с 2021 года.

Зидан уверен, что в будущем вернется к тренерской работе
© Матч ТВ

— Я скучаю по футболу, но физически… Что касается тренерской работы, время придет. Не знаю когда, но придет, — приводит слова 50 летнего Зидана RMC Sport.

В качестве игрока Зидан в составе сборной Франции стал чемпионом мира и Европы. После завершения карьеры игрока он перешел на тренерскую работу, возглавлял «Реал», который дважды привел к победе в чемпионате Испании, три раза выиграл с командой Лигу чемпионов.

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