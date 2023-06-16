В РПЛ вернулась пропавшая из-за санкций технология

"РБК Спорт": в сезоне-2023/24 в РПЛ вернутся офсайдные линии
В новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) появится технология определения офсайдных линий. Об этом сообщает "РБК Спорт".
По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) сертифицировала технологию китайской компании Rigour Tech, после чего Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение на ее использование в официальных соревнованиях.
Соглашение между Rigour Tech и РФС на поставку услуг по использованию данной технологии было заключено в феврале 2023 года. Предыдущий поставщик технологии по определению офсайдных линий перестал работать в России в связи с введением санкций, из-за чего в сезоне-2022/23 арбитры обходились без ее использования. Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит".
Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявил, что футболисты из Европы по-прежнему готовы ехать в Россию.