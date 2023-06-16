В РПЛ вернулась пропавшая из-за санкций технология

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) сертифицировала технологию китайской компании Rigour Tech, после чего Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение на ее использование в официальных соревнованиях.

Соглашение между Rigour Tech и РФС на поставку услуг по использованию данной технологии было заключено в феврале 2023 года. Предыдущий поставщик технологии по определению офсайдных линий перестал работать в России в связи с введением санкций, из-за чего в сезоне-2022/23 арбитры обходились без ее использования. Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит".