$83.65-0.3191.63+0.67

"РБК Спорт": в сезоне-2023/24 в РПЛ вернутся офсайдные линии

В новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) появится технология определения офсайдных линий. Об этом сообщает "РБК Спорт".

В РПЛ вернулась пропавшая из-за санкций технология
© РИА Новости

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) сертифицировала технологию китайской компании Rigour Tech, после чего Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение на ее использование в официальных соревнованиях.

Соглашение между Rigour Tech и РФС на поставку услуг по использованию данной технологии было заключено в феврале 2023 года. Предыдущий поставщик технологии по определению офсайдных линий перестал работать в России в связи с введением санкций, из-за чего в сезоне-2022/23 арбитры обходились без ее использования. Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит".

Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявил, что футболисты из Европы по-прежнему готовы ехать в Россию.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители