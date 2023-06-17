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«ПСЖ» может назначить на пост главного тренера своего бывшего футболиста

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Мотта может возглавить парижскую команду. Об этом сообщает L'Équipe.

«ПСЖ» может назначить на пост главного тренера Тьяго Мотту
© globallookpress.com

По информации источника, Мотта, который сейчас возглавляет «Болонью», является фаворитом на замену Кристофу Галтье. Стороны обсудят детали возможного сотрудничества в ближайшее время.

Мотта был тренером молодежной команды «Пари Сен-Жермен» в 2018 году. Также специалист работал в «Дженоа» и «Специи».

Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Пари Сен-Жермен» не назначит бывшего наставника «Баварии» Юлиана Нагельсмана главным тренером команды.

13 июня сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье ведет переговоры о расторжении контракта.

В 2022 году Галтье был приглашен на должность главного тренера «ПСЖ», подписав двухлетнее трудовое соглашение. В сезоне-2022/23 под его руководством столичная команда выиграла чемпионат Франции.

В Лиге чемпионов парижане завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мюнхенской «Баварии».

В Кубке Франции «ПСЖ» также выбыл после 1/8 финала, проиграв «Марселю» (1:2).

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