Экс-футболист «Рубина» стал самым подорожавшим игроком чемпионата Италии

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов чемпионата Италии по итогам сезона-2022/2023.
Самым подорожавшим игроком итальянской Серии А стал грузинский футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия. Он повысил свою стоимость с €70 млн до €80 млн. Накануне таже сообщалось, что Кварацхелия попал в рейтинг самых дорогих игроков Серии А по обновленным данным портала Transfermarkt. Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В составе итальянского клуба он стал чемпионом страны в сезоне 2022/23. По итогам розыгрыша Лиги чемпионов грузинский футболист был признан лучшим молодым игроком.
На втором месте в списке самых подорожавших игроков чемпионата Италии расположился форвард "Наполи" Виктор Осимхен, который теперь оценивается на €55 млн. дороже, чем ранее. Теперь он стоит €120 млн. Тройку в рейтинге замкнул также игрок команды из Неаполя Ким Мин Джэ, который подорожал на €46 млн. Теперь он оценивается в €60 млн.
Ранее Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем в "Наполи".