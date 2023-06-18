Экс-футболист «Рубина» стал самым подорожавшим игроком чемпионата Италии

Самым подорожавшим игроком итальянской Серии А стал грузинский футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия. Он повысил свою стоимость с €70 млн до €80 млн. Накануне таже сообщалось, что Кварацхелия попал в рейтинг самых дорогих игроков Серии А по обновленным данным портала Transfermarkt. Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В составе итальянского клуба он стал чемпионом страны в сезоне 2022/23. По итогам розыгрыша Лиги чемпионов грузинский футболист был признан лучшим молодым игроком.