"Матч ТВ": "Оренбург" заблокировал переход Веры в "Локомотив"

При этом трансфер игрока в столичное "Динамо" по-прежнему является возможным, но "Оренбург" продаст Веру только за существенную сумму, так как Иржи Ярошик, который вскоре возглавит команду, заинтересован в аргентинце. Издание "Евро-Футбол.Ру" 17 июня сообщало, что главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка, который в ближайшее время возглавит "Динамо", высоко ценит талант Веры и хочет видеть его в составе московской команды.