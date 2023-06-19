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"Матч ТВ": "Оренбург" заблокировал переход Веры в "Локомотив"

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" заблокировал возможность перехода аргентинского полузащитника Лукаса Веры в московский "Локомотив", сообщает "Матч ТВ".

"Матч ТВ": "Оренбург" заблокировал переход Веры в "Локомотив"
© Александр Вильф/РИА Новости

При этом трансфер игрока в столичное "Динамо" по-прежнему является возможным, но "Оренбург" продаст Веру только за существенную сумму, так как Иржи Ярошик, который вскоре возглавит команду, заинтересован в аргентинце. Издание "Евро-Футбол.Ру" 17 июня сообщало, что главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка, который в ближайшее время возглавит "Динамо", высоко ценит талант Веры и хочет видеть его в составе московской команды.

Вера перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из "Лануса", подписав контракт сроком до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €2,5 млн. Ранее спортивный директор клуба РПЛ "Оренбург" Дмитрий Андреев сообщил, когда будет объявлено о назначении на пост главного тренера чеха Иржи Ярошика. Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка претендует на пост наставника "Динамо".

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