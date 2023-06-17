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Стало известно выдвинутое «Реалом» условие для трансфера Мбаппе

«Реал» выдвинул условие для трансфера французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Оно стало известно Marca.

Стало известно выдвинутое «Реалом» условие для трансфера Мбаппе
© Lenta.ru

По информации источника, мадридский клуб планирует сделать предложение игроку в январе 2024 года, когда у футболиста появится право вести официальные переговоры. Отмечается, что команда будет ждать ответа от Мбаппе сразу, а в противном случае откажется от его подписания.

Подчеркивается, что речь идет исключительно о переходе Мбаппе на правах свободного агента. «Реал» не будет вести переговоры о покупке игрока у ПСЖ из-за конфликта между клубами.

12 июня L’Equipе стало известно, что Мбаппе сообщил руководству ПСЖ об отказе продлевать контракт до 2025 года. Отмечалось, что парижане постараются продать футболиста летом 2023-го, чтобы он не ушел как свободный агент.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го он мог стать игроком «Реала», однако остался в ПСЖ.

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