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«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи с покупкой Хёйлунна из-за ценника в € 100 млн

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи с покупкой нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна из-за высокого ценника на футболиста, сообщает The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи с покупкой Хёйлунна
© Чемпионат.com

По информации источника, на этой неделе агенты 20-летнего игрока и представители клуба провели встречу, на которой боссы итальянского клуба утвердили стоимость датского форварда — € 100 млн. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, хотел приобрести Хёйлунна за цену, практически вдвое меньшую этой.

Сообщается, что сам нападающий заинтересован в переходе в стан «красных дьяволов» и будет просить своих представителей повлиять на руководство «бергамасков». При этом, «Юнайтед» ни при каких условиях не заплатит за молодого футболиста € 100 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Хёйлунна 34 матча за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему форварду со стороны мюнхенской «Баварии».

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