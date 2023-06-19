«Реал Мадрид» арендовал у «Эспаньола» 33-летнего нападающего

«Реал Мадрид» объявил о трансфере Хоселу.

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«Сливочные» арендовали у «Эспаньола» 33-летнего форварда, выигравшего с Испанией Лигу наций, на один сезон с правом выкупа.

Ранее стало известно, что «Реал» арендует Хоселу за 500 000 евро с правом выкупа за 1,5 млн, а нападающий снизит зарплату.

В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках Ла Лиги, забил 16 голов и делал 2 ассиста. Он стал лучшим бомбардиром «Эспаньола» и занял третье место в лиге.