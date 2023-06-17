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Фанат обнял Роналду и встал перед ним на колени, прервав игру Португалии с Боснией во 2-м тайме

Болельщик сборной Португалии выбежал на поле во время игры команды с Боснией.

Фанат обнял Роналду и встал перед ним на колени во время игры
© globallookpress.com

Во втором тайме квалификационного матча Евро-2024 фанат с португальским флагом направился к форварду Криштиану Роналду, обнял его и затем упал перед ним на колени и поклонился.

Встав на ноги, болельщик вновь обнял 38-летнего игрока и приподнял его. Поставив футболиста на место, он подпрыгнул, имитируя фирменное празднование Роналду, после чего убежал, преследуемый охранниками.

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