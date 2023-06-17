Фанат обнял Роналду и встал перед ним на колени во время игры

Болельщик сборной Португалии выбежал на поле во время игры команды с Боснией.

Во втором тайме квалификационного матча Евро-2024 фанат с португальским флагом направился к форварду Криштиану Роналду, обнял его и затем упал перед ним на колени и поклонился.