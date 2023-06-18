Нидерландские журналисты рассказали, зачем Промес хочет получить паспорт РФ

Промес обвинен в ряде преступлений на территории Нидерландов. Он обвиняется в нападении с ножом на двоюродного брата и торговле наркотиками.

В начале июня в Нидерландах состоялось первое судебное заседание по делу о наркотиках, в котором фигурирует Промес. Как сообщалось, игрок "Спартака" состоял в сговоре с наркопреступником Питом Вортелом. По версии следствия, футболист вложил €200 тыс. в контрабанду двух партий наркотического вещества, вес которых составил 650 и 720 кг. На сделке с Вортелом он рассчитывал заработать в 30 раз больше — €6 млн. Кокаин был перехвачен полицией Антверпена.