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AD: футболист "Спартака" Промес хочет получить паспорт РФ, чтобы не сесть в тюрьму

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес хочет получить паспорт России, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды. Об этом заявляет нидерландское издание AD.

Нидерландские журналисты рассказали, зачем Промес хочет получить паспорт РФ
© РИА Новости

Промес обвинен в ряде преступлений на территории Нидерландов. Он обвиняется в нападении с ножом на двоюродного брата и торговле наркотиками.

В начале июня в Нидерландах состоялось первое судебное заседание по делу о наркотиках, в котором фигурирует Промес. Как сообщалось, игрок "Спартака" состоял в сговоре с наркопреступником Питом Вортелом. По версии следствия, футболист вложил €200 тыс. в контрабанду двух партий наркотического вещества, вес которых составил 650 и 720 кг. На сделке с Вортелом он рассчитывал заработать в 30 раз больше — €6 млн. Кокаин был перехвачен полицией Антверпена.

Стоит отметить, что Промес пропустил зимние сборы команды в ОАЭ и тренировался индивидуально в Москве.

Ранее бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов выразил слова поддержки игроку красно-белых Квинси Промесу, который фигурирует по делу о наркотиках.

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