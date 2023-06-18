Нидерландские журналисты рассказали, зачем Промес хочет получить паспорт РФ

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес хочет получить паспорт России, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды. Об этом заявляет нидерландское издание AD.
Промес обвинен в ряде преступлений на территории Нидерландов. Он обвиняется в нападении с ножом на двоюродного брата и торговле наркотиками.
В начале июня в Нидерландах состоялось первое судебное заседание по делу о наркотиках, в котором фигурирует Промес. Как сообщалось, игрок "Спартака" состоял в сговоре с наркопреступником Питом Вортелом. По версии следствия, футболист вложил €200 тыс. в контрабанду двух партий наркотического вещества, вес которых составил 650 и 720 кг. На сделке с Вортелом он рассчитывал заработать в 30 раз больше — €6 млн. Кокаин был перехвачен полицией Антверпена.
Стоит отметить, что Промес пропустил зимние сборы команды в ОАЭ и тренировался индивидуально в Москве.
Ранее бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов выразил слова поддержки игроку красно-белых Квинси Промесу, который фигурирует по делу о наркотиках.