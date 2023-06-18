Мамаев объяснил отказ открывать футбольную академию в России

«ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Краснодар", "Динамо", "Чертаново" — это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы?» — пояснил он, добавив, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) нет настолько профессиональных школ, чтобы его заведение значительно уступало им по уровню.