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В "Зените" готовы предложить Жиркову тренерскую должность

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб готов предложить тренерскую лицензию экс-хавбеку команды и сборной России Юрию Жиркову.

В "Зените" готовы предложить Жиркову тренерскую должность
© РИА Новости

По словам Медведева, если Жирков получит лицензию, то для него всегда найдется место в "Зените": "Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

Ранее Жирков подчеркнул, что он планирует обучаться на тренера в академии РФС. О завершении карьеры Юрий объявил в феврале этого года. За "Зенит" Жирков провел пять лет - с 2016 по 2021 год, завоевав с питерским клубом семь трофеев.

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