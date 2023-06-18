В "Зените" готовы предложить Жиркову тренерскую должность

По словам Медведева, если Жирков получит лицензию, то для него всегда найдется место в "Зените": "Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

Ранее Жирков подчеркнул, что он планирует обучаться на тренера в академии РФС. О завершении карьеры Юрий объявил в феврале этого года. За "Зенит" Жирков провел пять лет - с 2016 по 2021 год, завоевав с питерским клубом семь трофеев.