Мамаев высказался о будущем Кокорина

"Конечно, мы с Сашей на связи. Недавно звонил ему, поздравлял с наградами на Кипре. Он взрослый парень, сам примет решение по своему будущему без каких-либо советов. Кокорин - классный футболист, он доказал это в прошлом сезоне", - приводит слова Мамаева "Матч ТВ".