"Взрослый парень, сам примет решение": Мамаев высказался о будущем Кокорина
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев назвал форварда "Фиорентины" Александра Кокорина классным игроком и отметил, что тот сам примет решение о своем будущем.
Напомним, что прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском "Арисе", с которым россиянин стал чемпионом страны и был признан лучшим футболистом чемпионата. Летом Александр должен вернуться в "Фиорентину", поскольку у него есть действующий контракт до июня 2024 года.
"Конечно, мы с Сашей на связи. Недавно звонил ему, поздравлял с наградами на Кипре. Он взрослый парень, сам примет решение по своему будущему без каких-либо советов. Кокорин - классный футболист, он доказал это в прошлом сезоне", - приводит слова Мамаева "Матч ТВ".