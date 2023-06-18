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"Взрослый парень, сам примет решение": Мамаев высказался о будущем Кокорина

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев назвал форварда "Фиорентины" Александра Кокорина классным игроком и отметил, что тот сам примет решение о своем будущем.

Мамаев высказался о будущем Кокорина
© РИА Новости

Напомним, что прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском "Арисе", с которым россиянин стал чемпионом страны и был признан лучшим футболистом чемпионата. Летом Александр должен вернуться в "Фиорентину", поскольку у него есть действующий контракт до июня 2024 года.

"Конечно, мы с Сашей на связи. Недавно звонил ему, поздравлял с наградами на Кипре. Он взрослый парень, сам примет решение по своему будущему без каких-либо советов. Кокорин - классный футболист, он доказал это в прошлом сезоне", - приводит слова Мамаева "Матч ТВ".

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