Бывший легионер «Зенита» рассказал о желании поработать в клубе

Сербский бывший футболист петербургского "Зенита" Милан Вьештица рассказал, что хотел бы поработать в структуре сине-бело-голубых, передает "Чемпионат".
"В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока нет предложений. В "Зенит" всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Сейчас "Зенит" вышел на новый уровень", - сказал Вьештица.
Вьештица выступал за "Зенит" с 2002 по 2006 год. Также он известен в России по выступлениям за "Ростов", ярославский "Шинник", сочинскую "Жемчужину", екатеринбургский "Урал" и петербургское "Динамо". В текущем сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России. Это пятое подряд чемпионство для команды Сергея Семака.
Ранее бывший футболист петербургского "Зенита" Милан Вьештица заявил Legalbet, что сине-бело-голубые — самый обсуждаемый российский клуб в Сербии.