Бывший легионер «Зенита» рассказал о желании поработать в клубе

"В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока нет предложений. В "Зенит" всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Сейчас "Зенит" вышел на новый уровень", - сказал Вьештица.