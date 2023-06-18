$83.65-0.3191.63+0.67

Сербский экс-легионер "Зенита" Вьештица хочет поработать в команде

Сербский бывший футболист петербургского "Зенита" Милан Вьештица рассказал, что хотел бы поработать в структуре сине-бело-голубых, передает "Чемпионат".

Бывший легионер «Зенита» рассказал о желании поработать в клубе
© globallookpress.com

"В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока нет предложений. В "Зенит" всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Сейчас "Зенит" вышел на новый уровень", - сказал Вьештица.

Вьештица выступал за "Зенит" с 2002 по 2006 год. Также он известен в России по выступлениям за "Ростов", ярославский "Шинник", сочинскую "Жемчужину", екатеринбургский "Урал" и петербургское "Динамо". В текущем сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России. Это пятое подряд чемпионство для команды Сергея Семака.

Ранее бывший футболист петербургского "Зенита" Милан Вьештица заявил Legalbet, что сине-бело-голубые — самый обсуждаемый российский клуб в Сербии.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители