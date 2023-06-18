$83.65-0.3191.63+0.67

Бывший вице-капитан «Барселоны» перейдет в американский клуб вместе с Месси

Бывший вице-капитан «Барселоны» Жорди Альба перейдет в клуб Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Бывший вице-капитан «Барселоны» перейдет в американский клуб вместе с Месси
© Lenta.ru

По информации издания, испанский защитник уже согласовал детали контракта с новой командой, которым владеет бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Отмечается, что американцы надеются подписать соглашение вскоре после завершения Лиги наций, а кроме того, совершить трансфер Серхио Бускетса, также выступавшего за «Барселону».

7 июня о переходе в «Интер Майами» объявил аргентинский нападающий Лионель Месси. Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля. С 2021 года Месси играл за французский ПСЖ.

Об уходе Альбы из «Барселоны» стало известно 24 мая. Клуб и 34-летний игрок достигли договоренности о досрочном расторжении контракта, который должен был истечь в конце сезона-2023/2024.

Альба — шестикратный чемпион Испании, пятикратный обладатель Кубка и четырехкратный — Суперкубка страны. Также в его активе победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Он выступал за каталонцев с 2012 года.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители