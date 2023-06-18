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Месси: я добился всего в футболе, не осталось больше ничего

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об уходе из "Пари Сен-Жермен" и в целом европейского футбола. Его слова передает beIN Sports.

"Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего", — сказал Месси.

3 июня Месси провел последний матч в составе "ПСЖ", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента.

Лионель является семикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

Месси не планирует становиться тренером после завершения карьеры

Ранее главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони заявил о том, что все люди из мира футбола хотят, чтобы Лионель Месси играл вечно.

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