Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об уходе из "Пари Сен-Жермен" и в целом европейского футбола. Его слова передает beIN Sports.

"Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего", — сказал Месси.

3 июня Месси провел последний матч в составе "ПСЖ", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента.

Лионель является семикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.