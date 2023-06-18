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УЕФА рассматривает введения потолка на зарплаты и трансферы: «Не хотим, чтобы два-три клуба с неограниченными ресурсами дошли до бюджетов 5-10 млрд»

УЕФА рассматривает введения потолка бюджета на зарплаты и трансферы.

УЕФА рассматривает введения потолка на зарплаты и трансферы
© globallookpress.com

Мера может коснуться клубов, которые имеют право играть в еврокубках.

«Мы не хотим, чтобы два или три клуба, которые имеют неограниченные ресурсы, дошли до бюджета в 5-10 миллиардов. Тогда конкуренция перестанет быть интересной.

Практически все клубы, с кем я общался, согласны с этим. Мы далеки от какого-либо решения, мы только думаем», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

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