УЕФА рассматривает введения потолка на зарплаты и трансферы: «Не хотим, чтобы два-три клуба с неограниченными ресурсами дошли до бюджетов 5-10 млрд»
УЕФА рассматривает введения потолка бюджета на зарплаты и трансферы.
Мера может коснуться клубов, которые имеют право играть в еврокубках.
«Мы не хотим, чтобы два или три клуба, которые имеют неограниченные ресурсы, дошли до бюджета в 5-10 миллиардов. Тогда конкуренция перестанет быть интересной.
Практически все клубы, с кем я общался, согласны с этим. Мы далеки от какого-либо решения, мы только думаем», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Махачев – о Царукяне: «Он пытается заработать имя на мне. Пора ему все доказывать боями»
УЕФА рассматривает введение потолка на зарплаты и трансферы: «Не хотим, чтобы два-три клуба с неограниченными ресурсами дошли до бюджетов 5-10 млрд»
Олег Вагабонд: «Мне говорили «потерпи до МКС». А тут бац и трансферы»