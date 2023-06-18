Глава УЕФА оценил тактику саудовцев по развитию футбола

Саудовская Аравия не сможет развивать свой футбол, инвестируя в иностранных звёзд, карьера которых находится на излёте. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин, сообщает Washington Post.

Газета отмечает, что Криштиану Роналду и Карим Бензема получили сотни миллионов долларов, согласившись выступать за клубы Саудовской Аравии. Аналогичные предложения были сделаны Лионелю Месси и Луке Модричу.

Ожидается, что саудиты пригласят и других футбольных звёзд - в июне четыре ведущих клуба Саудовской Аравии «были фактически национализированы». Их контрольные пакеты акций перешли в собственность государственного инвестфонда под председательством наследного принца Мохаммада бин Салмана.

В связи с этим журналисты спросили у главы УЕФА Чеферина, не боится ли он массового исхода знаменитых игроков в Саудовскую Аравию.

Спортивный функционер ответил, что у него нет подобных опасений, а саудиты совершают ошибку. Они скупают чужих игроков вместо того, чтобы инвестировать в футбольные академии и растить собственных звёзд.

«Скупка игроков, почти завершивших карьеру, — это не та система, которая развивает футбол. Похожая ошибка была сделана Китаем, когда они начали приглашать игроков, которые находятся на закате своей карьеры», - заявил Чеферин.