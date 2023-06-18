«Фиорентина» не намерена оставлять Кокорина после сезона на Кипре

«Фиорентина» рассматривает возможность разорвать контракт с российским нападающим Александром Кокориным , который в прошлом сезоне выступал на правах аренды в кипрском «Арисе», сообщает Fiorentina.it со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отмечается, что «Фиорентина» не рассчитывает на 32 летнего футболиста и рассматривает два варианта: либо договориться с «Арисом», который хочет сохранить россиянина в составе после его успешного сезона, либо расторгнуть контракт, который действует до 30 июня 2024 года. Кокорин в завершившемся сезоне провел 30 матчей, в которых забил 13 мячей. Вместе с «Арисом» он стал чемпионом Кипра.