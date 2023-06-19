Канте будет получать в «Аль-Иттихаде» € 25 млн в год

По информации издания, 32-летний полузащитник уже дал согласие на переход в «Аль-Иттихад», контракт с которым будет действовать до 2027 года. По условиям договора французский опорный полузащитник будет получать зарплату в размере около € 25 млн в год. Окончательное оформление трансфера не должно занять много времени: в понедельник, 19 июня, Канте успешно прошёл медицинский осмотр в Дубае.