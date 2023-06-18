Гарри Магуайр может уйти в аренду в «Астон Виллу»

Болельщики «МЮ» скрестили пальцы.

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает iNews, в услугах английского футболиста заинтересована «Астон Вилла». «Львы» готовы арендовать Магуайра на сезон.

Сам футболист хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» и бороться за место в основе. Однако с учетом приближающегося Евро-2024 Магуайру важно получать как можно больше игрового времени, чтобы гарантировать себе попадание в состав сборной Англии.