Гарри Магуайр может уйти в аренду в «Астон Виллу»
Болельщики «МЮ» скрестили пальцы.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает iNews, в услугах английского футболиста заинтересована «Астон Вилла». «Львы» готовы арендовать Магуайра на сезон.
Сам футболист хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» и бороться за место в основе. Однако с учетом приближающегося Евро-2024 Магуайру важно получать как можно больше игрового времени, чтобы гарантировать себе попадание в состав сборной Англии.
Напомним, «МЮ» купил защитника у «Лестера» в 2019 году за € 87 млн. Тем не менее, Магуайр часто допускает результативные ошибки, за что подвергается критике со стороны болельщиков. В нынешнем сезоне в его активе 31 матч и ни одного голевого действия.