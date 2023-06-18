Быстров о переходе Игнатьева в «Сочи»: последний шанс для отморозка

"Последний шанс для отморозка. Ваня все искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из "Краснодара", но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Ну вот ничего человека не цепляло — только грязь, скандалы, тусовочки. Короче, был замечен везде, кроме футбола", — написал Быстров.