Быстров о переходе Игнатьева в «Сочи»: последний шанс для отморозка
Бывший футболист "Зенита" Владимир Быстров в своем Telegram-канале поделился мнением о переходе Ивана Игнатьева из "Локомотива" в "Сочи".
"Последний шанс для отморозка. Ваня все искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из "Краснодара", но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Ну вот ничего человека не цепляло — только грязь, скандалы, тусовочки. Короче, был замечен везде, кроме футбола", — написал Быстров.
Сегодня, 18 июня, "Матч ТВ" сообщал, что Игнатьев перешел в сочинский клуб в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Игнатьев выступал за "Локомотив". В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард принял участие в 20 матчах, в которых ему удалось забить 5 мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Игнатьева составляет €1,2 млн.
Игнатьев также выступал за "Крылья Советов", "Рубин" и "Краснодар". Всего на счету российского форварда 57 забитых мячей и 11 результативных передач в 164 матчах.