Французский футболист рассказал, кто его научил русскому мату
Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор рассказал, что изучает русский язык, а также заявил, что его партнер по команде Наир Тикнизян научил его нецензурным словам. Слова Изидора передает "Спорт-Экспресс".
"Когда ты живешь в стране, ты пытаешься выучить язык. Это все еще достаточно тяжело для меня. Но русский — сложный язык. Ругательства? Это все Тикнизян. Он учит меня всему. Возможно, я где-то услышал и повторил за Тикнизяном и Марадишвили — они мои лучшие друзья в "Локомотиве", - сказал Изидор.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Изидор принял участие в 20 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского форварда составляет €6 млн.
Ранее Вильсон Изидор заявил, что "Торпедо" заслуженно вылетело из РПЛ.