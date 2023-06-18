Французский футболист рассказал, кто его научил русскому мату

"Когда ты живешь в стране, ты пытаешься выучить язык. Это все еще достаточно тяжело для меня. Но русский — сложный язык. Ругательства? Это все Тикнизян. Он учит меня всему. Возможно, я где-то услышал и повторил за Тикнизяном и Марадишвили — они мои лучшие друзья в "Локомотиве", - сказал Изидор.