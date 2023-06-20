«Манчестер Сити» близок к оформлению трансфера Ковачича

«Манчестер Сити» близок к приобретению полузащитника «Челси» Матео Ковачича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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По данным источника, вопрос о переходе хорватского полузащитника в «Манчестер Сити» выглядит дело решённым. Сторонам осталось уладить последние детали. В манкунианском клубе крепнет убеждение, что о трансфере Ковачича можно будет объявить уже на этой неделе.

По условиям личного соглашения с футболистом договорились ещё около двух недель назад. В сезоне-2022/2023 на счету Ковачича 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.