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Защитник «Зенита» Круговой попал в сферу интересов турецких клубов

Футболист хочет регулярно выходить на поле.

Защитник «Зенита» Круговой попал в сферу интересов турецких клубов
© Championat.com

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой интересен нескольким турецким командам, сообщает Sport24.

По данным источника, сам футболист не против смены клуба. Отмечается, что 25-летний защитник хотел бы иметь постоянную игровую практику и попробовать свои силы другом чемпионате.

Рассматриваются два варианта продолжения карьеры Кругового. Он может перейти в другой клуб на правах аренды на один сезон или отправиться в другую команду на постоянной основе.

Круговой – воспитанник академии «Зенита». В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Защитник выступал за сборные России разных возрастных категорий. В составе основной национальной команды он сыграл один матч.

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