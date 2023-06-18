Левандовски: ценю каждый день, каждую минуту и каждую игру за «Барселону»

«Я счастлив быть частью этого проекта. Я ценю каждый день, каждую минуту и каждую игру за «Барселону». Когда я впервые вышел играть на «Камп Ноу», понял, почему «Барса» — это больше, чем клуб. Я прикоснулся к истории и почувствовал что-то волшебное. Каждый день, надевая эту футболку, я чувствую, что нахожусь в особом месте. Количество болельщиков «Барселоны» невероятно, и их поддержка ощущается в любое время.



Что касается спортивных результатов, я думаю, это был очень хороший сезон. Было сложно бороться за титулы в клубе, который переживает перестройку, но мы приложили все усилия. Мы знаем, что теперь все команды захотят победить нас, нужно быть готовыми», — приводит слова Левандовски Mundo Deportivo со ссылкой на польский канал TVP Sport.