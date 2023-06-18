Журналист Моретто: защитник "Челси" Кулибали близок к переходу в "Аль-Хиляль"

Защитник "Челси" Калиду Кулибали может стать игроком "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в Twitter.

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По информации источника, Кулибали ведет переговоры с клубом. Следующие несколько дней будут ключевыми в диалоге между сторонами.

Сенегальскому защитнику 31 год. В минувшем сезоне он принял участие в 32 встречах, в которых ему удалось забить два мяча. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кулибали составляет €25 млн. Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 2026 года. Ранее игрок выступал за итальянский "Наполи", бельгийский "Генк" и французский "Метц".