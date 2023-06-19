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Лука Модрич: я чётко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своём будущем.

Модрич сообщил, что принял решение о своей дальнейшей карьере
©  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я чётко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу», — приводит слова Модрича Marca.

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист получает множество предложений от арабских клубов. Кроме этого, появлялась информация, что Модрич может завершить карьеру в национальной команде после Лиги наций.

В ночь на 19 июня по московскому времени завершился финал Лиги наций УЕФА, в котором сборная Испании обыграла национальную команду Хорватии в серии пенальти со счётом 5:4. За 120 минут игры был зафиксирован ничейный результат — 0:0.

Видео: Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА

Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.

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