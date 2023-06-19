Foot Mercato: Галтье может возглавить саудовский "Аль-Шабаб" после ухода из "ПСЖ"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье может возглавить клуб из Саудовской Аравии после ухода из французской команды, сообщает Foot Mercato. По его информации, в кандидатуре специалиста заинтересован "Аль-Шабаб", который финишировал на четвертом место в прошедшем чемпионате Саудовской Аравии.

© Panoramic/Global Look Press

Экс-наставник команды Висенте Морено покинул свой пост и перешел в "Эспаньол". Клуб уже начал переговоры с Галтье, и они успешно продвигаются. В 2022 году Галтье был приглашен на должность главного тренера "ПСЖ", подписав двухлетнее трудовое соглашение. В сезоне-2022/23 под его руководством столичная команда выиграла чемпионат Франции. В Лиге чемпионов парижане завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мюнхенской "Баварии".