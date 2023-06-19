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Альба и Бускетс подпишут контракты с «Интер Майами» до 2025 года — СМИ

Защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс, выступавшие за «Барселону», перейдут в «Интер Майами» на правах свободных агентов, сообщил журналист Николо Скира на странице в Twitter.

Альба и Бускетс подпишут контракты с «Интер Майами» до 2025 года
© globallookpress.com

По его данным, 34 летние испанцы заключат с клубом MLS контракты на два года. Ранее СМИ сообщали, что зарплата Альбы в «Интер Майами» составит около двух миллионов евро в год.

Альба в сезоне 2022/23 принял участие в 30 играх за «сине гранатовых» во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть голевых передач. На счету Бускетса 42 матча и четыре передачи.

Ранее бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».

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