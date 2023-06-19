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«Краснодар» не делал официального предложения по трансферу защитника «Крузейро» Марлона

Футбольный клуб «Краснодар» не делал официального предложения по трансферу защитника бразильского «Крузейро» Марлона. Об этом сообщает Globo Esporte.

«Краснодар» не делал официального предложения по трансферу защитника «Крузейро» Марлона
© globallookpress.com

По информации источника, «Краснодар» не делал официального предложение ни стороне игрока, ни «Крузейро», однако первые контакты могли быть, так как Марлон привлекает к себе интерес среди ряда европейских команд из-за опыта игры в Европе.

26-летний Марлон перешёл в «Крузейро» только в марте 2023 года на правах свободного агента из турецкого «Анкарагюджю». Также левый крайний защитник играл в Европе за португальскую «Боавишту» и турецкий «Трабзонспор».

В нынешнем сезоне Марлон сыграл 15 матчей за «Крузейро», отметившись в них двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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