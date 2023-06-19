Смородская: не видно, за счет чего «Спартак» и ЦСКА способны прервать гегемонию «Зенита»

«Главного конкурента у «Зенита» в следующем сезоне я не вижу. Если говорить реально. Конечно, можно называть разные клубы, которые помимо петербуржцев выигрывали чемпионат в последние годы — ЦСКА, «Спартак», но это все несерьезно. Не видно, за счет эти клубы способны прервать победное шествие «Зенита». У Семака все под контролем.



«Локомотив»? Авантюрно включать железнодорожников в число прямых конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, хотя концовка этого сезона у них получилось впечатляющая», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».